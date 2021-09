Reproductiegetal van net onder 1 naar net boven 1

Het getal wordt twee keer in de week vastgesteld, op basis van de situatie twee weken eerder. Nieuwere cijfers zijn nog niet betrouwbaar genoeg. Het getal van 1,02 slaat op de situatie van 26 augustus.

Bij een getal van rond de 1 besmet elke persoon die het coronavirus onder de leden heeft gemiddeld ongeveer één andere persoon. Die steekt vervolgens ook weer één ander aan. Hoe verder het cijfer erboven komt, hoe meer mensen besmet raken. Als het cijfer zakt tot ver onder de 1 daalt het aantal nieuwe gevallen en kan de uitbraak langzaam doven.

Het reproductiegetal schoot eind juni omhoog. In ongeveer twee weken tijd ging het van 0,8 naar net geen 3, het hoogste niveau ooit. Dat viel samen met het begin van de vierde golf. Begin juli kelderde het getal even snel. Twee weken na de top stond het op 0,7 en dat was juist het laagste niveau in meer dan een jaar tijd. Daarna kroop het weer omhoog. Begin augustus kwam het getal iets boven de 1 uit en daar blijft het sindsdien hangen.