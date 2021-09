Wall Street hoger na telefoongesprek tussen Biden en Xi

De aandelenbeurzen in New York zijn na enkele dagen van verliezen positief aan de vrijdagsessie begonnen. Het nieuws dat president Joe Biden gebeld heeft met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping zorgde voor optimisme. Het was het eerste gesprek tussen de twee sinds Biden eind januari aantrad. De Amerikaanse president wilde er naar eigen zeggen voor zorgen dat de ‘concurrentie’ tussen de twee grootmachten geen ‘conflict’ wordt.

De betrekkingen tussen Washington en Peking waren de afgelopen tijd flink bekoeld. Zo was er de uitbraak van de coronapandemie en de Amerikaanse vragen over de oorsprong van het virus. Ook de westerse kritiek op de machtsgreep in Hongkong en de onderdrukking van de Oeigoeren in de regio Xinjiang zorgden voor spanningen.

Na het telefoongesprek gingen Chinese bedrijven met een notering op Wall Street omhoog. Zo stegen webwinkels Alibaba en JD.com, taxibedrijf Didi Global, muziekstreamingdienst Tencent Music en fabrikant van elektrische auto’s Nio tot 3,2 procent.

Productieprijzen

Ook ging de aandacht uit naar de Amerikaanse producentenprijzen die wat hoger uitvielen dan verwacht, maar minder stegen dan een maand eerder. Producenten verhogen hun prijzen al geruime tijd omdat ze te maken hebben met hogere prijzen voor grondstoffen en materialen, arbeid en vervoer van materialen. Die prijzen worden ook door verkopers weer doorgerekend en dragen uiteindelijk bij aan de inflatie.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,4 procent hoger op 35.011 punten. De breed samengestelde S&P 500 dikte ook 0,4 procent aan tot 4511 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 15.334 punten.

Tech

Techbedrijven als Apple, Microsoft, Google-moeder Alphabet en Amazon stegen tot 0,8 procent. De zwaargewichten daalden de afgelopen dagen en drukten daarmee de koersen op de beurzen.

Supermarktketen Kroger voerde in het tweede kwartaal de omzet op en verhoogde de winstverwachtingen voor heel zijn boekjaar 2022. Het bedrijf stelt te profiteren van de aanhoudende trend van consumenten om thuis te eten. Het aandeel ging desondanks dik 6 procent omlaag.

Palantir

Databedrijf Palantir won 0,5 procent. De Britse overheid heeft een contract met het bedrijf rond gezondheidszorg beëindigd. Londen kreeg veel kritiek van privacy-activisten over de deal met Palantir.

De euro was 1,1821 dollar waard tegen 1,1822 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 69,76 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder, op 73,00 dollar per vat.