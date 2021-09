Reisorganisaties dreigen met kort geding om advies verre reizen

Een groep van 26 reisorganisaties wil de Staat voor de rechter slepen vanwege het uitblijven van duidelijkheid over de reisadviezen voor verre reizen. De bedrijven en organisaties roepen het ministerie van Buitenlandse Zaken op uiterlijk 25 september wereldwijd een geel reisadvies in te stellen voor gevaccineerde reizigers, zoals die sinds 27 juli ook binnen de Europese Unie geldt.

‘We krijgen per 1 oktober geen coronasteun meer en deze misleidende reisadviezen brengen onze sector grote schade toe. We hopen dat het niet nodig is, maar we zullen niet aarzelen de Staat te dagvaarden’, aldus de groep bedrijven in een verklaring. Momenteel gaat het om 26 reisorganisaties, maar andere reisaanbieders kunnen zich nog aansluiten.

Voor vrijwel alle landen buiten de EU geldt sinds anderhalf jaar een oranje reisadvies. Eind juli werd er volgens de klagers ineens een onderscheid gemaakt tussen bestemmingen binnen en buiten het Europese landenblok. Dat toont volgens de reisbranche aan dat er geen ‘objectieve maatstaven’ worden gebruikt bij de beslissing om een land op een bepaalde kleur te zetten. Daarbij wijzen ze ook op de besmettingsgraad die in sommige landen buiten de EU minder is dan in veel Europese landen.

Verder hekelen de bedrijven het beleid van Buitenlandse Zaken om reizen buiten de EU te ontmoedigen. ‘Alsof de vaccins wél binnen de EU beschermen, maar niet daarbuiten. Dat is niet uit te leggen en zet mensen op het verkeerde been.’ Daarnaast zou Buitenlandse Zaken nalatig zijn geweest met het maken van beleid op het moment dat de vaccinatiedoelstelling is behaald.