RIVM slaat royaal extra griepprikken in

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft inmiddels honderdduizenden griepvaccins meer ingekocht dan vorig jaar. Werden er in 2020 in totaal ruim 4 miljoen ingeslagen, nu zijn het er bijna 4,7 miljoen. Dat heeft volgens een woordvoerder niet alleen te maken met de door corona gerezen extra belangstelling voor de prik, maar ook gewoon met de toenemende vergrijzing.

Daarbij komt echter ook dat de Gezondheidsraad nog komt met een advies over een eventuele uitbreiding van de doelgroep voor de prik. Nu bestaat die uit mensen van 60 jaar en ouder en mensen met bepaalde aandoeningen.

Circa 6 miljoen mensen worden ieder najaar opgeroepen door de huisarts. De opkomst voor vaccinatie is de afgelopen jaren steeds ongeveer 50 procent geweest. Toch dreigde vorig jaar, aan het begin van de vaccinatiecampagne en midden in coronatijd, een tekort aan griepprikken doordat meer mensen plots belangstelling hadden.

Aanbeveling WHO

Daarom zijn er toen 700.000 vaccins extra ingekocht, wat het totaal over vorig jaar op genoemde 4 miljoen bracht. Ook werd aan gezonde mensen van 60 tot 69 jaar gevraagd niet meteen een afspraak voor vaccinatie te maken en kwetsbaren voorrang te geven. Uiteindelijk kon iedereen die dat wilde toch de griepprik krijgen en bleven er zelfs vaccins over, aldus een woordvoerder. Om dreigende tekorten dit jaar te voorkomen, heeft het ministerie van VWS besloten dat er voor 75 procent van de doelgroep vaccins beschikbaar moesten zijn. Het instituut keek ook naar de uitkomsten van een peiling naar de vermoedelijke belangstelling voor de griepprik van dit jaar.

De prik wordt altijd samengesteld op basis van een aanbeveling van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, op basis van informatie over de meest recent circulerende griepvirussen. Vorig jaar kregen echter aanzienlijk minder mensen de griep doordat de coronamaatregelen als afstand houden en handen wassen ook helpen tegen influenza en aanverwante besmettingen. Dat maakte het nu wat lastiger om advies te geven voor de samenstelling een het nieuwe griepvaccin, maar toch is dat gelukt.

Intussen adviseert het RIVM nog steeds het volgen van de coronamaatregelen, zoals handen wassen, ook om de griep binnen de perken te houden.