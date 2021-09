Dagvaarden prins Andrew in misbruikzaak verloopt moeizaam

De jongste zoon van de Britse koningin Elizabeth wordt in New York aangeklaagd door Virginia Giuffre (38). Zij heeft verklaard dat ze op 17-jarige leeftijd is misbruikt door de prins. Die zou op dat moment te gast zijn geweest bij de omstreden zakenman Jeffrey Epstein, die in 2019 dood werd aangetroffen in zijn cel nadat hij was beschuldigd van grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen.

De eerste zitting in de zaak moet komende maandag plaatsvinden. Advocaat David Boies zegt dat herhaaldelijk is geprobeerd om Andrew (61) te dagvaarden namens zijn cliënt Giuffre. Er zouden medewerkers naar het huis van de prins zijn gegaan, maar die weigerde ze binnen te laten. ‘Hij verschijnt niet meer in de openbaarheid en blijft zich verplaatsen’, concludeerde de jurist.

‘Runaway Prince’

De prins zou deze week zijn intrek hebben genomen op het koninklijke landgoed Balmoral in Schotland. Tabloid The Sun concludeerde dat Andrew onderdook vanwege de rechtszaak in New York en gaf hem de bijnaam ‘Runaway Prince’, de vluchtende prins. Een woordvoerder van Andrew wilde tegenover ABC News niet reageren op die berichtgeving.

Advocaten van Giuffre zouden niet alleen proberen de dagvaarding persoonlijk te overhandigen. Ze hebben die inmiddels ook opgestuurd. ‘We hoeven hem niet fysiek te dagvaarden’, legde advocaat Boies uit. ‘We hoeven alleen bepaalde procedures te volgen en dat hebben we gedaan. We gaan het hof maandag vertellen hoe we hebben gehandeld. Daarna is het aan het hof.’

Niet strafrechtelijk vervolgd

Het team van Andrew is niet te spreken over de aanhoudende pogingen om de prins te dagvaarden, komt naar voren uit een brief die de nieuwszender bemachtigde. Vertegenwoordigers van Giuffre zouden zich onder meer hebben laten vergezellen door de media en zouden de dagvaarding via e-mail ook naar advocaten hebben gestuurd die de prins in het verleden hebben vertegenwoordigd. ‘Dat is betreurenswaardig’, schrijft advocaat Gary Bloxsome.

Die jurist geeft volgens ABC aan niet persoonlijk betrokken te zijn bij de zaak die Giuffre heeft aangespannen, maar vraagt zich wel af of de zaak kansrijk is. Bloxsome verwijst naar een vertrouwelijke schikking die Giuffre in 2009 trof met Epstein. Toen zou mogelijk ook zijn afgesproken dat ze ook andere betrokkenen niet zou aanklagen. Het team van Andrew zou die schikking nog moeten inzien.

Andrew, die de beschuldigingen heeft tegengesproken, wordt niet strafrechtelijk vervolgd door de Amerikaanse justitie. Giuffre stapte zelf naar de rechter en eist een schadevergoeding van de prins. ‘Ik hou prins Andrew verantwoordelijk voor wat hij me heeft aangedaan’, zei ze vorige maand in een verklaring. ‘Machtige en rijke mensen kunnen ook verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden.’