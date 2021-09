Europese Commissie: staatssteun voor Alitalia was illegaal

De Italiaanse vliegtuigmaatschappij Alitalia heeft in 2017 ten onrechte 900 miljoen euro staatssteun ontvangen, oordeelt de Europese Commissie na een onderzoek van drie jaar. De illegale steun om de maatschappij op de been te houden, in de vorm van twee leningen, gaf een oneerlijk concurrentievoordeel. De kapitaalinjectie van 1,35 miljard euro die Rome de komende drie jaar aan een nieuwe maatschappij met de naam Italia Trasporto Aereo (ITA) zal geven, is daarentegen wel legaal, aldus het dagelijks EU-bestuur.

Vanaf 15 oktober wordt het failliete Alitalia opgevolgd door ITA. Het is geen doorstart, vindt de commissie, en het onafhankelijke ITA zal dan ook niet opdraaien voor de illegale steun aan Alitalia. De steun voor ITA voldoet wel aan de marktvoorwaarden. De Italiaanse staat moet de 900 miljoen terughalen bij Alitalia.

Met Brussel is overeengekomen dat ITA een deel van de vloot van Alitalia overneemt en ook een aantal slots (start- en landingsrechten). ITA heeft inmiddels zijn vliegvergunning binnen en is vorige maand begonnen met de verkoop van tickets. Het bedrijf is volgens ingewijden van plan snel veel nieuwe vliegtuigen te kopen. ITA zou in onderhandeling zijn met zowel Boeing als Airbus over de aanschaf van zo’n tachtig toestellen ter waarde van ruim 5 miljard euro.