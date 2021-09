Ex-inlichtingenchef Venezuela opgepakt in Spanje

De oud-baas van de Venezolaanse militaire inlichtingendienst is opgepakt in Spanje. De 61-jarige Hugo Carvajal wordt door de Amerikaanse autoriteiten verdacht van drugsmokkel. Hij was al sinds 2019 op de vlucht.

De arrestatie, een samenwerking tussen de Spaanse en Amerikaanse politie, vond plaats in een appartement in Madrid. De Spaanse politie meldt dat de Venezolaan nooit naar buiten ging en door vertrouwelingen werd beschermd. Hij zou zich nooit hebben laten zien bij een raam.

Carvajal was een bondgenoot van de in 2013 overleden Venezolaanse leider Hugo Chávez. Hij was ruim tien jaar het hoofd van de militaire inlichtingendienst en zou in die tijd met Colombiaanse FARC-rebellen hebben samengewerkt bij de drugssmokkel naar de VS. Carvajal ontkent die beschuldigen. Zijn advocaat zei eerder dat het uitleveringsverzoek politiek gemotiveerd was.

De Spaanse politie pakte de ex-inlichtingenchef twee jaar geleden voor het eerst op vanwege een arrestatiebevel dat de VS tegen hem hadden uitgevaardigd. Een rechtbank ging destijds niet akkoord met de door de Amerikanen aangevraagde uitlevering, waarop Carvajal werd vrijgelaten. Hij was spoorloos toen een hogere rechtbank toch toestemming gaf voor de uitlevering.

Carvajal werd op Amerikaans verzoek in 2014 ook al aangehouden op Aruba, waar hij de consul-generaal was van Venezuela. Hij werd vrijgelaten omdat hij diplomatieke onschendbaarheid zou genieten. Kort daarna keerde hij terug naar Venezuela. In 2019 vertrok hij met valse papieren naar Spanje, nadat hij voor opschudding had gezorgd. Hij sprak zijn steun uit voor de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó en gaf president Nicolás Maduro de schuld van de crisis in het land.