Tientallen aanslagen verijdeld in Verenigd Koninkrijk, zegt MI5

De Britse autoriteiten zeggen in de afgelopen vier jaar tientallen aanslagen te hebben verijdeld. Het ging om zeker 31 complotten die in een ‘vergevorderd stadium’ waren, zegt topman Ken McCallum van veiligheidsdienst MI5 in de aanloop naar de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten.

Het ging volgens de veiligheidschef vooral om een dreiging uit islamitische hoek, maar ook rechts-extremisten zouden in toenemende mate aanslagen plannen. Hij benadrukte bij de BBC dat extremisten ook tijdens de coronacrisis niet hebben stilgezeten. ‘Zelfs tijdens de pandemie van de afgelopen twee jaar hebben we zes complotten moeten verstoren die in een vergevorderd stadium waren.’

De veiligheidsdiensten konden de afgelopen jaren niet alle aanslagen tegenhouden. Zo vielen in 2017 22 doden toen een moslimextremist zich opblies na een concert van Ariana Grande in Manchester. In datzelfde jaar kwamen acht mensen om het leven toen extremisten bewust voetgangers aanreden op de London Bridge in de hoofdstad en daarna mensen begonnen neer te steken.