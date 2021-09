Zo’n 100 mensen in Venlo geëvacueerd rond plofkraakauto

De politie heeft vrijdagochtend uit voorzorg een flat en tien woningen ontruimd in de buurt van een auto die wordt onderzocht op mogelijke explosieven. De auto is volgens de politie vrijdagochtend vroeg gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt of er explosieven in het voertuig zitten. Ongeveer honderd mensen moesten hun huis uit.

Eerder vrijdagochtend heeft de politie in Venlo een verdachte van een plofkraak in Duitsland opgepakt. De verdachte werd aangehouden in de buurt van de auto die volgens de politie bij de plofkraak is gebruikt.

De auto staat op de Gebroeders Wienerstraat in de Limburgse stad. De omgeving van het voertuig is afgezet. Volgens een woordvoerder van de politie vond de plofkraak in de nacht van donderdag op vrijdag plaats in de Duitse plaats Lünen, vlakbij Dortmund. De Duitse politie wist de vluchtauto snel in het vizier te krijgen en achtervolgde het voertuig. In Venlo kwam aan die achtervolging een einde en de Nederlandse politie pakte de verdachte op.

Verdachte aangehouden

Volgens de politie in Dortmund waren bij de plofkraak op een geldautomaat van een bank aan de Jägerstraße in Lünen-Zuid vrijdagochtend vroeg drie mannen betrokken. De plofkraak vond volgens de Duitse politie om 03.55 uur plaats. De verdachten konden vluchten.

De Limburgse politie laat weten dat de aangehouden verdachte in Venlo om 05.30 uur werd opgepakt. De woordvoerder bevestigt dat de Nederlandse politie op zoek is naar de twee andere verdachten.

De auto is volgens de politie overigens betrokken geweest bij ‘minimaal één plofkraak’. De woordvoerder van de politie kon nog niet zeggen waar de verdachte vandaan komt.