Rutte bij herdenking aanslagen VS: lessen trekken uit Afghanistan

De recente gebeurtenissen in Afghanistan dwingen de wereld om te reflecteren en lessen te trekken voor de toekomst in de strijd tegen terrorisme. Dat zei premier Mark Rutte bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001, dit weekend twintig jaar geleden.

Rutte sprak in De Grote Kerk in Den Haag, op een bijeenkomst georganiseerd door de Amerikaanse ambassade. Daarbij waren onder anderen de Amerikaanse zaakgelastigde en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer aanwezig.

‘Op die dag, twintig jaar geleden, werden we geconfronteerd met een harde waarheid: blinde haat en extremisme vormen een gevaar voor onze manier van leven’, aldus Rutte. ‘Voor de vrijheid en tolerantie die we zo koesteren.’

Afghanistan

De militaire interventies van de afgelopen twintig jaar tonen volgens Rutte hoe sterk de transatlantische band is tussen de Verenigde Staten en zijn Europese bondgenoten. Maar snel succes in de strijd tegen terrorisme is zeldzaam, aldus Rutte. En als voorbeeld van ‘een stap terug’ noemde hij de recente westerse terugtrekking uit Afghanistan. ‘We hebben daar veel bereikt in onze strijd tegen terrorisme, maar veel andere ambities zijn onhaalbaar gebleken. Dat doet pijn.’

Maar ‘cynisme en fatalisme’ de overhand laten krijgen ‘is het laatste wat we moeten doen’, aldus Rutte.

‘We zijn het verschuldigd aan de slachtoffers van 9/11, aan onze veteranen en aan toekomstige generaties om onze manier van leven te beschermen. Zodat het kwaad nooit zal zegevieren.’