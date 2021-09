Universiteit Harvard stopt met investeren in fossiele industrie

De universiteit van Harvard stopt met het investeren in fossiele brandstoffen vanwege de negatieve invloed daarvan op klimaatverandering. In plaats daarvan gaat de rijkste universiteit van de Verenigde Staten de omgerekende ruim 35 miljard euro stoppen in de ‘groene’ economie. Volgens universiteitspresident Larry Bacow gaat nu nog ongeveer 2 procent van het geld naar vervuilende energiebronnen, maar wordt dat snel minder.

Studenten oefenen al langer druk uit op de beroemde universiteit om de investeringen die bijdragen aan klimaatverandering te stoppen. Een groep diende volgens de lokale krant Harvard Crimson in maart nog een klacht in om ervoor te zorgen dat de universiteit haar geschatte 838 miljoen dollar aan aandelen in de fossiele industrie zou verkopen.

Harvard is niet de eerste universiteit die deze stap zet. Die van Californië en van het Britse Cambridge stopten al eerder met investeringen in de fossiele industrie.

In Nederland kondigden de pensioenfondsen Horeca & Catering en het fonds voor metaalsector ME onlangs aan dat zij geen bezittingen meer hebben in vervuilende bedrijven. Vakbond AVV wil van het al langer bekritiseerde ambtenarenpensioenfonds ABP hetzelfde. ABP liet eerder deze week weten het beleggingsbeleid al aan te passen.