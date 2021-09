BioNTech wil coronavaccin ook voor kinderen vanaf 5 jaar

Het Duitse BioNTech wil het coronavaccin dat het met Pfizer op de markt brengt door toezichthouders laten goedkeuren voor kinderen in de leeftijdsgroep 5-11, ook in Europa. Het biotechnologiebedrijf presenteert binnen enkele weken de resultaten van een onderzoek naar het gebruik van het vaccin binnen die leeftijdsgroep, zegt oprichter Özlem Türeci tegen Der Spiegel.

‘We bereiden de productie al voor’, zegt Türeci tegen het magazine. Ze legde uit dat kinderen hetzelfde vaccin krijgen, maar in kleinere doses. Tegen het eind van het jaar worden ook onderzoeksgegevens verwacht over vaccingebruik onder kinderen vanaf zes maanden oud.

Het mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech was vorig jaar het eerste coronavaccin dat werd goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Het wordt op grote schaal gebruikt, onder meer Nederland vaccineert kinderen vanaf twaalf jaar met dit coronavaccin.

mRNA-vaccins

Vaccins op basis van messenger-RNA (mRNA) zijn nieuw. Eerdere vaccins waren steevast gebaseerd op de ziekteverwekkers zelf, bijvoorbeeld een stukje verzwakt of inactief gemaakt virus. In mRNA-vaccins zit een stukje genetische code van een specifiek onderdeel van het coronavirus. In het geval van Pfizer/BioNTech en ook Moderna gaat het om een code van het zogeheten spike-eiwit, waarmee het virus lichaamscellen binnendringt.

Zoals de naam al zegt, speelt messenger-RNA de rol van boodschapper. Rond de prikplek krijgen cellen in het lichaam van degene die het krijgt toegediend instructies van het mRNA om het spike-eiwit zelf te gaan produceren. Het immuunsysteem herkent dat eiwit als vreemd en valt het aan. Als de gevaccineerde persoon later in aanraking komt met het coronavirus, herkent het afweersysteem het spike-eiwit en komt in actie.