Onderzoek naar combinatie corona- en griepprik

‘Versterken de vaccins elkaar, of juist niet? Welke volgorde van vaccinatie zorgt voor de meeste antistoffen tegen het coronavirus? En kunnen we de prikken tegelijk geven, of moet er juist een bepaalde periode tussen zitten? Dat zijn vragen waar we antwoorden op willen’, legt hoogleraar Interne geneeskunde Mihai Netea uit.

Het centrum zoekt nog 60-plussers voor het onderzoek Deelnemers moeten langer dan vier maanden geleden volledig gevaccineerd zijn tegen corona.