Partij Angela Merkel nog steeds op achterstand in de peilingen

De unie van CDU/CSU krijgt al langer flinke klappen in de peilingen en dat zorgt voor grote bezorgdheid binnen het christendemocratische kamp. Merkel, die na zestien jaar als bondskanselier stopt, benadrukte donderdag dat de uitkomst van de verkiezingen nog niet vaststaat. Ze zei dat de campagne nog in volle gang is.

Die campagne verloopt niet vlekkeloos voor de beoogde opvolger van Merkel, Armin Laschet. Die betuigde donderdag tijdens een gesprek met kiezers op televisie nogmaals spijt voor een incident na de watersnood van eerder dit jaar. De premier van de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen stond toen te lachen in het rampgebied tijdens een speech van president Frank-Walter Steinmeier.

Markus Söder

Laschet legde tijdens het programma van zender ZDF uit dat hij destijds niet hoorde waar Steinmeier over sprak. ‘Iemand die naast me stond zei iets doms en daar moest ik om lachen’, zei de kanselierskandidaat, die erkende een fout te hebben gemaakt. ‘Het ergert me. Het was dom. Maar ik kan het niet meer ongedaan maken.’

Dat het CDU’er Laschet niet lijkt te lukken het tij te keren, zorgt ook voor wrevel bij de kleinere zusterpartij CSU uit Beieren. Die had aanvankelijk partijleider Markus Söder als kanselierskandidaat naar voren geschoven, maar die maakte na een interne machtsstrijd plaats voor Laschet.

Partijconferentie

CSU-topbestuurder Markus Blume zei onlangs tegen Der Spiegel dat de partijen er ‘natuurlijk’ beter voor hadden gestaan in de verkiezingscampagne als Söder de kanselierskandidaat was geworden. Laschet reageerde later met de opmerking dat hij de steun heeft van veel CSU’ers, onder wie ook Söder zelf.

Laschet woont zaterdag een partijconferentie van het CSU bij. Dan moet vooral eenheid worden uitgestraald in de aanloop naar de verkiezingen van 26 september. De deelstaatpremier gaat zondag op televisie in debat met zijn belangrijkste rivalen: de sociaaldemocraat Scholz en Annalena Baerbock van De Groenen.