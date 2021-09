Damrak koerst af op licht hogere opening

De Amsterdamse aandelenbeurs koerst vrijdag af op een licht hoger begin van de handelsdag. Beleggers kauwen nog na op het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om het opkoopprogramma voor obligaties iets terug te schroeven. Ook is centralebankpresident Christine Lagarde positiever geworden over de economische groei van het eurogebied dit jaar. De inflatie zal daarbij dit jaar wel boven het gewenste niveau van 2 procent uitkomen, maar dat is volgens de ECB-baas van tijdelijke aard.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren 0,4 procent hoger te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen openen. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag vooruit. De Nikkei in Tokio hervatte de opmars van eerder deze week en ging 1,3 procent hoger het weekeinde in.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,6 procent in de plus dankzij een herstel bij de Chinese gamebedrijven. Tencent en NetEase wonnen 1,1 en 2,8 procent na de zware koersverliezen een dag eerder, die volgden op de strengere regels van Peking voor de gamesector in het land. Beleggers verwerkten daarnaast het nieuws dat de Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden voor het eerst in bijna zeven maanden met elkaar hebben gebeld. Biden wilde er naar eigen zeggen voor zorgen dat de ‘concurrentie’ tussen de twee grootmachten geen ‘conflict’ wordt.

Tencent

Op het Damrak zal Prosus mogelijk bewegen op het koersherstel van Tencent. De techinvesteerder heeft een groot belang in het Chinese internet- en gamebedrijf en zag zijn koers donderdag met ruim 5 procent dalen.

Ook Just Eat Takeaway weet de aandacht op zich gericht. Volgens persbureau Bloomberg slepen Grubhub, DoorDash en Uber Eats de stad New York voor de rechter. Het bestuur van New York stemde eind augustus in met een wet die maaltijdbezorgingsbedrijven een maximum stelt van 15 procent commissie die zij aan restaurants mogen doorberekenen. Het doel van de wet is om kleine restaurants te helpen bij het herstellen van de coronacrisis. Topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway, eigenaar van Grubhub en Thuisbezorgd.nl, noemde de nieuwe wet eerder al ‘ongrondwettelijk’ en slecht voor restaurants en bezorgers.

De euro was 1,1826 dollar waard tegen 1,1822 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 68,64 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 72,07 dollar per vat.