Potentiële aanbieders Nederlandse onlinegokmarkt verenigen zich

Vijf potentiële aanbieders van onlinekansspelen hebben zich verenigd in een nieuwe brancheorganisatie. Die heet Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK). Oud VVD-Kamerlid Helma Lodders is voorzitter. Als Tweede Kamerlid hield zij zich ook bezig met kansspelen.

De initiatiefnemers zijn Holland Casino, het bedrijf achter Fairplay, het moederbedrijf van Jack’s Casino, Nederlandse Loterij en het bedrijf achter Runnerz.nl. Die ondernemingen hebben allemaal een aanvraag voor vergunning voor kansspelen op afstand ingediend bij de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa).

De vergunningen die de partijen nodig hebben voor het online gokken moeten nog worden verleend. Partijen konden zich vanaf april voor een vergunning voor de onlinegokmarkt melden bij de Kansspelautoriteit. Dat hebben de initiatiefnemers van VNLOK gedaan.

Tot 1 oktober is online gokken nog illegaal. In Nederland geldt nog de Wet op kansspelen uit 1964, waarin nog geen ruimte is opengelaten voor aanbieders via het internet. Met de Wet kansspelen op afstand, die vorig jaar werd aangenomen, komt hier verandering in. Aan de Nederlandse onlinegokmarkt zijn straks wel strenge regels verbonden om bijvoorbeeld verslaving te voorkomen.

De leden van VNLOK hebben samen met brancheorganisatie VAN Kansspelen het initiatief genomen voor een reclamecode voor kansspelaanbieders. Zo moet de reclame van gokbedrijven ‘terughoudend zijn, gericht op een verantwoorde deelname en mag het niet aanzetten tot risicovol spelgedrag dat kan leiden tot kansspelverslaving’, schrijft VNLOK in een toelichting.