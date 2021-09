Presidenten China en VS bellen elkaar voor het eerst in 7 maanden

Tijdens het gesprek was de boodschap van Biden dat de Verenigde Staten ervoor willen zorgen ‘dat we in de toekomst geen situatie krijgen waarin we in een onbedoeld conflict terechtkomen’, vertelde een hoge regeringsfunctionaris donderdag in het Witte Huis aan verslaggevers.

Chinese staatsmedia schrijven dat Xi tegen Biden gezegd zou hebben dat het Amerikaanse beleid China in ‘ernstige moeilijkheden’ heeft gebracht, daarbij mogelijk doelend op de handelsoorlog tussen beide landen. Het herstellen van de banden is volgens de Chinese president ‘van cruciaal belang voor het lot van de wereld’.

De betrekkingen tussen Washington en Peking zijn de afgelopen tijd flink bekoeld en Biden, die in januari aantrad, heeft slechts één keer eerder telefonisch met Xi gesproken.