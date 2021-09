Verdachte van schilderijenroof Van Gogh en Hals voor rechter

Bij museum Singer Laren werd in maart 2020 het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ gestolen. Het museum in Laren had het werk uit 1884 in bruikleen van het Groninger Museum. Vijf maanden later werd het doek ‘Twee lachende jongens’ van Frans Hals weggenomen uit museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. Dit werk uit 1626 of 1627 is al twee keer eerder geroofd, in 2011 en 1998. Het schilderij met een geschatte waarde van 15 miljoen euro was toen respectievelijk zes maanden en drie jaar zoek.

M. heeft beide diefstallen met een of meer anderen gepleegd, zo vermoedt het OM. Hij werd in april in Baarn aangehouden. Bij zijn aanhouding werden een pistool en ruim 10.000 MDMA-pillen gevonden. De schilderijen zijn nog niet teruggevonden.