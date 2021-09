Grapperhaus vindt waarnemers om politie te controleren niet nodig

Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus zou zelf geen waarnemers inzetten om erop toe te zien of de politie op een juiste manier preventief fouilleert. Amsterdam is op bepaalde locaties begonnen om kleding en tassen van mensen te doorzoeken, in een poging het wapenbezit te verminderen. Geselecteerde burgers controleren op hun beurt of agenten zich niet schuldig maken aan etnisch profileren, waarbij ze mensen op hun afkomst zouden selecteren.

‘Ik zou dat niet op die manier doen. Niet omdat iemand het een keer fout zou doen. Maar het gaat ook om het vertrouwen dat je mensen geeft’, zei Grapperhaus in een Kamerdebat over etnisch profileren door de politie. Tegelijk benadrukte hij dat het aan het Amsterdamse gezag is - de gemeente, politie en justitie - om dit te besluiten en dat hij zich daarmee niet te bemoeien heeft. De minister gaf aan alle vertrouwen te hebben in de politie en dat het wat hem betreft niet nodig is om waarnemers in te schakelen om mee te kijken bij de uitvoering van haar taken.