AkzoNobel gaat verfprijzen verder verhogen door dure grondstoffen

AkzoNobel gaat de verfprijzen in het lopende derde kwartaal met gemiddeld 9 procent verhogen vanwege de hoge grondstofkosten. Dat maakte het bedrijf achter merken als Sikkens en Flexa bekend in een presentatie aan analisten. Daarmee volgt AkzoNobel het voorbeeld van de Amerikaanse branchegenoten PPG Industries en Sherwin-Williams.

Het bedrijf denkt dat de kosten voor grondstoffen dit kwartaal met 260 miljoen tot 290 miljoen euro zullen stijgen in vergelijking met een jaar eerder. In het tweede kwartaal zag AkzoNobel die kosten al met 128 miljoen euro toenemen. De onderneming spreekt dan ook van een ‘significante impact’ op het gebied van materiaalkosten.

In het eerste kwartaal van dit jaar werden de prijzen al met 2 procent verhoogd en in het tweede kwartaal met 4,5 procent. Volgens AkzoNobel kunnen de hoge grondstofkosten in het vierde kwartaal waarschijnlijk gecompenseerd worden met de prijsverhogingen.

AkzoNobel gaf verder aan dat de omzet in het derde kwartaal naar verwachting 100 miljoen euro lager zal uitvallen dan eerder verwacht. Dat heeft vooral te maken met lockdowns in landen in Zuidoost-Azië en verstoringen in de toeleveringsketen.