Rode Kruis haalt ruim 227.000 euro op voor Afghanen

Het Rode Kruis heeft in twee weken tijd ruim 227.000 euro opgehaald voor hulp aan Afghanen in Nederland en Afghanistan. De tussenstand op giro 6868, die de organisatie op 25 augustus opende, staat donderdagavond op 227.374 euro.

Naast de vele Nederlandse donaties van spullen en kleding voor de evacués uit Afghanistan, is er vooral behoefte aan geld. Het Rode Kruis wil daarmee de noodhulp uitbreiden door onder andere te investeren in de opvang van Afghaanse vluchtelingen in Nederland en het geven van medische hulp aan gewonden in Afghanistan. Bij de opening van het gironummer zei de organisatie dat zich dagelijks vele honderden mensen bij posten van het Rode Kruis melden voor medische hulp.

In Afghanistan gaat de hulpverlening van het Rode Kruis nog in volle vaart door, zei een woordvoerder eerder. ‘De nood is daar hoger dan ooit, door een optelsom van onrust, het huidige conflict en tekorten door de coronacrisis en de droogte.’ In ziekenhuizen is veel hulp nodig, bijvoorbeeld op de afdeling revalidatie.