VS prijzen ‘zakelijke en professionele’ Taliban na evacuatie

‘Ze hebben flexibiliteit getoond en ze zijn zakelijk en professioneel geweest in onze onderhandelingen met hen. Dit is een positieve eerste stap’, zegt een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, een adviesorgaan van de Amerikaanse president. Hij benadrukt dat verder wordt gewerkt aan een veilige evacuatie van meer Amerikanen uit Afghanistan.

Het toestel van Qatar Airways landde donderdagavond in de Qatarese hoofdstad Doha. De vlucht was de eerste waarmee een grote groep burgers kon vertrekken sinds het einde van de chaotische evacuatie van vorige maand. Toen haalden westerse landen meer dan 120.000 mensen uit de Afghaanse hoofdstad die in handen is gevallen van de Taliban.