Rutte prijst Merkel uitbundig onder het oog van Vermeer

Premier Mark Rutte was persoonlijk door scheidend bondskanselier Angela Merkel uitgenodigd om naar de opening van een Vermeer-tentoonstelling in het Duitse Dresden te komen. Rutte greep de kans aan om zijn bondgenoot van het afgelopen decennium uitgebreid te prijzen.

Het is vermoedelijk de laatste keer dat Rutte voor een officiële gelegenheid bij Merkel is. Eind deze maand zijn er verkiezingen en Merkel keert niet terug. Ze is sinds november 2005 regeringsleider van Duitsland. Sinds Rutte premier werd in 2010 heeft hij nauw samengewerkt met de bondskanselier. Ze behoren tot de langst zittende leiders in de EU.

Rutte zei de samenwerking vanaf de eerste dag als ‘aangenaam, vriendschappelijk en constructief’ te hebben ervaren. De manier van werken van Merkel spreekt Rutte bijzonder aan, zei hij. Ze knipt volgens hem grote problemen op in kleine, overzichtelijke partjes en lost ze daarna op. Deze benadering van ‘stap voor stap’ heeft hij overgenomen, bekende Rutte.

Hij prees verder de persoonlijkheid van Merkel. Met een ‘combinatie van hartelijkheid in de persoonlijke omgang, interesse voor mensen om je heen en soevereine kennis van zaken’ weet ze op Europees vlak veel te bereiken, verklaarde de premier. Merkel heeft Europa op cruciale momenten op koers gehouden, aldus Rutte. ‘Angela, ik weet, je houdt niet van lofzangen, maar dit moest vandaag eenmaal gezegd worden’, besloot Rutte.