Open Monumentendag met thema ‘inclusie’ afgetrapt in Weert

De Open Monumentendag is donderdagmiddag in de Sint Martinuskerk in Weert geopend door Pieter van Vollenhoven. Komend weekend zullen duizenden monumenten in Nederland de deuren gratis openen zodat het publiek het cultureel erfgoed kan bewonderen. Het thema dit jaar is ‘inclusie’, het tegendeel van discriminatie en uitsluiting.

Steden hebben het thema aangegrepen om dit jaar andere monumenten en verhalen centraal te stellen. In Woerden is een expositie te zien die gewijd is aan het verhaal van de Molukse gemeenschap die er in 1952 ging wonen. In Leiden gaat een rondleiding langs belangrijke plekken voor de emancipatie van de lhbti-gemeenschap en Rotterdam licht plekken uit met een relatie tot het koloniale verleden. Alle locaties volgen de corona-richtlijnen.

Tijdens de opening donderdag werd ook bekend dat het nummer Alle kleuren van de regenboog van K3 op veel locaties zaterdag te horen zal zijn als aftrap van de dag, waaronder vanuit de Martinikerk in Groningen, de Grote Kerk in Enschede, de Peperbus in Zwolle en het Stadhuis in Maastricht. Het nummer kreeg van het publiek de meeste stemmen. De Open Monumentendag start zaterdag om 10.00 uur en en wordt op zondag ook georganiseerd in Vlaanderen. Het Vlaamse parlementslid Manuela van Werde gaf in Weert samen met Van Vollenhoven het startschot voor het evenement.