Duitse justitie onderzoekt bespioneren politici, Rusland verdacht

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn maakte maandag bekend dat de overheid ‘betrouwbare informatie’ heeft dat met name de militaire inlichtingen GROe een rol speelt bij de hacks. Veiligheidsdiensten in Duitsland hebben het parlement dit jaar minstens drie keer op de hoogte gebracht van aanvallen door buitenlandse diensten. Sommige sporen wijzen naar een Russische groep met de naam Ghostwriter, die bekendstaat om het verspreiden van desinformatie.

De recentste slachtoffers zijn parlementariërs van regeringspartijen CDU/CSU en SPD. Gevreesd wordt dat persoonlijke informatie over hen naar buiten wordt gebracht, al dan niet vervalst. Later deze maand zijn in Duitsland parlementsverkiezingen.