Pfizer-vaccin mag in EU op 2 nieuwe locaties geproduceerd worden

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft donderdag goedkeuring verleend aan de productie van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech op twee nieuwe locaties. Beide faciliteiten bevinden zich in Duitsland.

Op de twee locaties zullen dit jaar samen 50 miljoen extra doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin worden gemaakt, aldus het EMA. Daarvoor is geen verdere toestemming meer nodig van de Europese Commissie.

Het gaat om een fabriek in Frankfurt van de farmaceut Sanofi-Aventis Deutschland. De andere zit in Hameln en is van het farmaceutisch bedrijf Siegfried Hameln.