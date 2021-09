Joe Biden bezoekt drie rampplekken op 11 september

Zaterdag is het twintig jaar geleden dat de aanslagen van 11 september 2001 plaatsvonden in de Verenigde Staten. In het land wordt op grote schaal stilgestaan bij dit nationale trauma, dat wereldwijd gevoeld werd.

Bijna 3000 mensen kwamen die dag om het leven. In de ochtend (rond 15.00 uur Nederlandse tijd) vlogen twee gekaapte passagiersvliegtuigen in de beroemde Twin Towers van het World Trade Center in New York. Een ander toestel vloog in het Pentagon nabij Washington en een vierde vliegtuig stortte neer in de buurt van Shanksville in Pennsylvania.

President Joe Biden zal zaterdag samen met zijn vrouw Jill op alle drie de plekken verschijnen. Hij volgt dezelfde route die Barack Obama in 2011 aflegde. Tien jaar geleden woonde de oud-president in New York onder meer de opening van het National September 11 Memorial & Museum op ‘ground zero’ bij. Zaterdag is Obama opnieuw in New York.

Bush

Vicepresident Kamala Harris en haar echtgenoot reizen ook naar Shanksville, naar de rampplek van vlucht 93. Zij wonen daar een andere herdenking bij dan Biden. Later op de dag voegen ze zich bij de president voor een herdenking bij het Pentagon.

Oud-president George W. Bush en zijn vrouw Laura zijn zaterdag ook in Shanksville. Hij geeft daar een toespraak in het bijzijn van nabestaanden van de slachtoffers van vlucht 93. Bush was tijdens de aanslagen in 2001 president van de VS en nog geen acht maanden daarvoor beëdigd.

Trump

Donald Trump heeft voor zover bekend geen plannen aangekondigd om een herdenking bij te wonen. Al liet een adviseur van Bidens voorganger aan The Washington Post weten dat hij mogelijk naar een herdenking in Manhattan gaat. Wel zal Trump zaterdagavond tv-commentaar geven bij een bokswedstrijd, wat hem op kritiek is komen te staan.

De herdenkingen komen op een gevoelig moment. De aanslagen van 11 september waren reden voor de Verenigde Staten en hun bondgenoten om in 2001 Afghanistan in te vallen, omdat de Taliban daar onderdak boden aan de verantwoordelijke terreurgroep al-Qaeda van Osama bin Laden.

Peiling

De Taliban werden al snel verslagen, maar verdwenen niet. Na jarenlange onderhandelingen sloten de Taliban en de VS in 2020 een akkoord over het vertrek van de VS en zijn bondgenoten. Tijdens de terugtrekking hebben de Taliban in korte tijd het land heroverd. Eind vorige maand was de Amerikaanse terugtrekking afgerond.

Een recente peiling van ABC News en The Washington Post meldt dat 49 procent van de Amerikanen vindt dat de Verenigde Staten veiliger zijn geworden voor terroristische aanvallen sinds 11 september 2001. Tien jaar geleden was dat nog 64 procent.