Koning sluit Kroondomein Het Loo volgende week

Dit jaar is de afsluiting van het bosgebied nog toegestaan. Een nieuwe subsidieaanvraag moet uiterlijk op 31 december ingediend worden, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Voor die datum moet de koning dus beslissen of hij het kroondomein vrijwel het hele jaar gaat openen. Als hij de bossen toch een aantal maanden in het jaar wil sluiten, moet hij het onderhoud zelf betalen. Dat zijn volgens bewindsvrouw Schouten de regels, die voor iedereen gelden die van dit soort subsidies gebruikmaakt. Voor het koninklijk huis is jarenlang een uitzondering gemaakt.

Tegenstanders van de jaarlijkse sluiting zeggen dat de koning in de najaarsmaanden met gasten jaagt op het kroondomein. Volgens de beheerders worden de sluitingsmaanden gebruikt voor onderhoud van flora en fauna. De Faunabescherming protesteert al tientallen jaren tegen de jaarlijkse sluiting van het kerngebied van het kroondomein. Elk jaar staan actievoerders voor de afgesloten hekken. De actiegroep is tegen de jacht, maar ook tegen de 4,7 miljoen euro subsidie die de koning elke vijf jaar voor het onderhoud krijgt. Er loopt een procedure waarin De Faunabescherming de "onterecht verleende miljoenensubsidie" terugvordert.

Koffeman: "De koning voldoet dus al jaren niet aan de regels die voor ieder ander wel gelden, heeft het kabinet nu impliciet erkend. Hij is in overtreding en zou het domein al meteen niet meer mogen sluiten. Misschien krabbelt hij voor woensdag nog terug, wellicht op advies van anderen. Anders is hij wel erg onverstandig."