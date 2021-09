Oud-bestuursvoorzitter van verfbedrijf AkzoNobel Aarnout Loudon is op 84-jarige leeftijd overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Loudon was van 1995 tot 1999 ook Eerste Kamerlid voor de VVD. Van 1996 tot 2006 was hij voorzitter van de raad van commissarissen van ABN AMRO.

Ook is de geboren Hagenaar bestuurder geweest bij werkgeversorganisatie VNO en was hij als commissaris actief bij olie- en gasconcern Shell.