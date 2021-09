Segers: VVD, D66 en CDA moeten er samen uit kunnen komen

Maar of de partijen er samen uitkomen, is ook volgens Segers onzeker. Hij zegt inmiddels niet meer uit te kunnen sluiten dat de huidige impasse onoplosbaar blijkt en nieuwe verkiezingen nodig zijn. "En dat vind ik wel erg. Tot voor drie weken had ik dat echt niet als optie in mijn hoofd, en nu zou het kunnen."

Segers wijst erop dat de genoemde partijen de afgelopen vier jaar een regeringscoalitie hebben gevormd, samen met zijn eigen partij. VVD en D66 hebben afgelopen zomer bovendien samen een document op hoofdlijnen geschreven dat de basis zou moeten vormen voor een nieuw regeerakkoord. Zelf zag de ChristenUnie in dat liberale stuk overigens weinig grond voor voortzetting van de huidige coalitie.

Zelf gaat Segers ervan uit dat zijn bezoek aan Remkes eenmalig was. Aan de vorige informateur Mariëtte Hamer liet hij ook al bij herhaling weten dat hij slechts uit beleefdheid inging op haar uitnodigingen, maar voor zichzelf geen rol zag in de kabinetsformatie.