Studenten bezetten Academiegebouw Groningen wegens woningcrisis

Ongeveer 150 mensen waren in Groningen de straat opgegaan om aandacht te vragen voor de woningcrisis onder met name internationale studenten. Dit jaar hebben honderden studenten nog geen woning kunnen vinden. De Groningse actiegroep Shelter Our Students (S.O.S.) was initiatiefnemer van de ‘mars der daklozen’.

De demonstranten liepen met borden met daarop teksten als ‘housing is a human right’ en ‘winter is coming’. Ook riepen ze leuzen waarmee ze duidelijk maakten dat ze snel goede huisvesting willen.

Noodopvang

De actievoerders verzamelden zich rond 12.00 uur op de Grote Markt in Groningen en liepen vervolgens naar het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Een aantal studenten slaapt momenteel in de noodopvang van de gemeente en via opvang die S.O.S. voor ze geregeld heeft. Ook stelt de actiegroep dat sommigen bij vrienden of op campings verblijven.

Ook andere steden kampen met een woningtekort voor studenten. Zo hebben in Enschede nog zo’n 400 tot 500 internationale studenten geen kamer gevonden, terwijl het studiejaar al is begonnen.