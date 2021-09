Shell: wereld zal komende decennia nog olie en gas nodig hebben

De wereld zal ook de komende decennia nog olie en gas nodig hebben. Dat is de reactie van olie- en gasconcern Shell op een doorberekening van denktank Carbon Tracker van het advies van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) om te stoppen met ‘nieuw’ gas en ‘nieuwe’ olie om aan klimaatdoelen te voldoen. Shell laat weten nu al minder naar nieuwe olie- en gasvelden te zoeken.

Shell verwacht dat het nooit meer zoveel olie zal produceren als in 2019. Een woordvoerder van de multinational zegt dat Shell de grootste bijdrage kan leveren aan de energietransitie door te helpen de vraag van klanten naar schonere producten te vergroten. ‘Meer dan 90 procent van onze uitstoot wordt veroorzaakt doordat klanten onze brandstoffen en andere energieproducten gebruiken’, zegt hij.

Carbon Tracker becijferde dat de productie van Shell door het niet openen van nieuwe locaties voor olie- en gaswinning met 44 procent zou teruglopen in 2030. Het IEA waarschuwde eerder dit jaar nog dat bedrijven geen nieuwe velden meer zouden moeten ontginnen om de opwarming van de aarde te beperken. Daarmee zouden oliebedrijven afhankelijk worden van locaties die zij nu al hebben, maar die raken leeg.

De denktank waarschuwt investeerders in de bedrijven voor kapitaalvernietiging als de huidige investeringen in ‘nieuw’ gas en olie worden doorgezet. Carbon Tracker zegt dat de fossiele brandstoffen binnenkort minder gewild zullen zijn door een toenemend aanbod van duurzame energiebronnen.

De rechtbank in Den Haag bepaalde in mei dat Shell zijn eigen CO2-uitstoot in 2030 netto met 45 procent moet hebben verminderd. Daarnaast moet het bedrijf zich volgens de rechter inspannen om ook de uitstoot van leveranciers en klanten met dat percentage te doen verminderen.