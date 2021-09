Beurzen wachten op ECB-baas Christine Lagarde

De Europese beurzen verloren donderdag opnieuw terrein. De vrees dat de snelle opmars van de Delta-variant van het coronavirus het economisch herstel zal vertragen, terwijl de centrale banken juist overwegen om de coronasteun af te bouwen, hield de markten in haar greep. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd naar wat president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) daarover later op donderdag zal zeggen tijdens de toelichting op het rentebesluit van de bank.

De ECB zal de historisch lage rente naar verwachting niet wijzigen, maar verscheidene centrale bankiers hebben opgeroepen om te praten over het afbouwen van de coronasteun die wordt gegeven via het opkopen van bedrijfs- en staatsobligaties. Momenteel koopt de ECB maandelijks voor 80 miljard euro aan obligaties op. Volgens kenners wordt dit bedrag mogelijk verminderd naar 60 miljard euro.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 785,25 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1092,58 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren 0,3 procent.

Prosus

De Londense FTSE-index zakte 1,1 procent, mede door een koersval van bijna 11 procent voor easyJet. De Britse luchtvaartmaatschappij liet weten een overnamebod van een niet nader genoemde partij te hebben afgewezen. Ook wil de budgetvlieger omgerekend 1,4 miljard euro ophalen om het bedrijf door de coronacrisis te loodsen. Concurrent IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, daalde dik 3 procent.

Prosus (min 5,3 procent) was de grootste daler in de AEX. De techinvesteerder kampte met een forse koersdaling van het Chinese Tencent, waarin het een groot belang heeft. Peking riep de Chinese gamebedrijven, waaronder Tencent, opnieuw op het matje en wil dat ze ‘obscene en gewelddadige’ inhoud in hun spellen verwijderen. Eerder besloten de Chinese autoriteiten al dat kinderen niet meer dan drie uur per week online mogen gamen. Chipbedrijf ASMI voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 2,1 procent.

BAM

BAM daalde 0,6 procent. De bouwer verkoopt zijn Duitse activiteiten aan Zech Group en Gustav Zech Foundation. Bij de lokale fondsen was NX Filtration (plus 11 procent) een grote winnaar. Analisten van Berenberg verhoogden hun koersdoel voor de Twentse waterfilteraar, die in juni zijn debuut maakte op het Damrak.

De euro was 1,1830 dollar waard tegen 1,1818 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 69,28 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 72,69 dollar per vat.