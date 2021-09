Voorzitter Eerste Kamer: zon schijnt weer in relatie met Suriname

De zon is weer gaan schijnen in de relatie tussen Nederland en Suriname, vindt Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn. Dat zei hij tijdens een ‘gedachtewisseling’ tussen de Surinaamse president Chan Santokhi en leden van de Eerste en Tweede Kamer. De Surinaamse president brengt een meerdaags staatsbezoek aan Nederland.

Volgens Bruijn volgt deze nieuwe periode op een tijdperk van ‘kilte’. De banden tussen Nederland en Suriname waren jarenlang verslechterd, voornamelijk door het bewind van voormalig president Desi Bouterse. Hij pleegde in 1980 een staatsgreep en was twee jaar later betrokken bij de Decembermoorden. Ook is hij in Nederland bij verstek veroordeeld tot 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij drugshandel.

Santokhi memoreert de historische banden die Nederland en Suriname hebben. Volgens hem kent de relatie tussen de landen meerdere ‘zwarte bladzijden’, waaronder het slavernijverleden. Maar ondanks de ‘ongemakkelijke band’ is Suriname Nederland niet vergeten, zegt hij. Hij ziet zichzelf als een vertegenwoordiger van een nieuw begin in de Nederlands-Surinaamse verhoudingen.

Grote financiële crisis

De Surinaamse president benadrukte in zijn toespraak de wil om met het Nederlandse bedrijfsleven samen te werken. Suriname verkeert in een grote financiële crisis en zit verlegen om buitenlandse investeerders. Santokhi zegt dat zijn regering een schuld van vier miljard Amerikaanse dollars heeft ‘geërfd’ van voormalig president Desi Bouterse. De president spreekt van een noodzakelijke ‘wederopbouw’ van zijn land en hoopt daarin Nederland als samenwerkingspartner te vinden.

Demissionair premier Mark Rutte noemde woensdag het bezoek van Santokhi ‘echt historisch’ en een ‘herbevestiging van de vriendschappelijke relatie’. De banden tussen de landen zijn direct na het aantreden van Santokhi vorig jaar aangehaald, onder meer door weer ambassadeurs uit te wisselen.