Nederland koploper in laadpalen, maar groot tekort binnen EU

In de meeste landen van de Europese Unie is een groot tekort aan oplaadpunten voor elektrische auto’s langs het wegennet. De Europese vereniging van autofabrikanten ACEA waarschuwt dat klimaatdoelen voor de auto-industrie niet gehaald zullen worden, als er niet snel meer laadinfrastructuur bij komt. Uit de ranglijst blijkt dat Nederland met zijn laadinfrastructuur vooroploopt in Europa.

Volgens cijfers van ACEA zijn er tien landen in de EU waar nog niet één oplader is voor elke 100 kilometer aan belangrijke wegen. Dan gaat het bijvoorbeeld om Litouwen, Griekenland, Polen, Letland en Roemenië. Bijna al deze landen hebben een autopark dat voor nog geen 3 procent bestaat uit elektrische modellen. Achttien EU-lidstaten hebben minder dan vijf oplaadpunten per 100 kilometer weg. Slechts vier landen zitten qua oplaadpunten boven de tien per 100 kilometer. In Nederland gaat het gemiddeld om 47,5 laadpunten, waarmee ons land Luxemburg, Duitsland en Portugal achter zich laat.

De Europese Commissie maakte voor de zomer bekend dat de uitstoot van auto’s tegen 2030 zeker 55 procent lager moet liggen dan dit jaar. Dat is meer dan het eerdere streefcijfer van 37,5 procent dat drie jaar geleden werd vastgesteld. ACEA benadrukt dat Europese autofabrikanten de komende jaren miljoenen elektrische auto’s op de markt moeten brengen om de groene ambities te verwezenlijken.

‘Maar consumenten zullen niet kunnen overstappen op emissievrije auto’s als er niet genoeg oplaad- en tankstations zijn langs de wegen waar ze rijden’, waarschuwt ACEA-directeur-generaal Eric-Mark Huitema. ‘Als de inwoners van Griekenland, Litouwen, Polen en Roemenië bijvoorbeeld nog steeds 200 kilometer of meer moeten reizen om een oplader te vinden, kunnen we niet verwachten dat ze bereid zijn om een elektrische auto te kopen.’

De vooruitgang die in een paar West-Europese landen is geboekt, noemt ACEA bemoedigend. Evengoed wijst de organisatie op de ‘erbarmelijke staat van het oplaadnetwerk’ in andere EU-landen. Volgens de organisatie is er ook een rol voor Brussel weggelegd om de klimaatdoelen te halen en de verkoop van elektrische voertuigen en de infrastructuur die daarvoor nodig is te ondersteunen.