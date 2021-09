Australië haalt gevluchte Afghanen op in Pakistan

Premier Scott Morrison vertelde verslaggevers in Canberra dat de evacuatiemissie in Afghanistan inmiddels is afgerond. Australië haalde in totaal 4100 mensen weg uit Kabul nadat de Afghaanse hoofdstad in handen was gevallen van de Taliban. Honderden van die evacués reisden door naar andere landen.

Niet iedereen die in aanmerking kwam voor evacuatie naar Australië kon tijdig het vliegveld van Kabul bereiken. Het is volgens ABC nog onduidelijk of de Australische regering van plan is om vaker Afghanen te gaan ophalen die over land naar buurlanden van Afghanistan kunnen vluchten.

De luchtmacht vloog de groep die was opgehaald in Islamabad eerst naar Dubai. Daarna zijn de Afghanen overgebracht naar de Australische stad Darwin, waar ze in quarantaine gaan. Premier Morrison zei dat inmiddels 3500 evacués naar Australië zijn gebracht, onder wie 2500 vrouwen en kinderen.

Australië maakte deel uit van de internationale troepenmacht die twee decennia actief was in Afghanistan. Daar hebben de buitenlandse militairen tegen de Taliban gevochten en Afghaanse veiligheidstroepen getraind. Er sneuvelden tientallen Australische militairen in het land.