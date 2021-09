Koper zo duur dat fabrikanten overstappen op aluminium

De prijs van koper is zo hoog geworden dat fabrikanten willen overstappen op aluminium. Zo is het Japanse bedrijf Daikin van plan om tegen 2025 de helft van het koper in zijn airco’s te vervangen. Ook de Japanse elektronicaproducent Fujitsu wil minder koper gaan gebruiken. In China werkt een staatsonderzoeker samen met fabrikanten om te kijken waar meer aluminium kan worden gebruikt.

Door te onderzoeken waar overstappen op aluminium mogelijk is, kunnen risico’s worden gespreid. Koper heeft gewoonlijk de voorkeur omdat het warmte en elektriciteit goed geleidt. Aluminium heeft als voordeel dat het een lichter materiaal is. Koper wordt onder meer veel gebruikt in verwarming, koeling en bekabeling.

In airconditioners wordt veel koper verwerkt. De prijs van koper bepaalt volgens een Chinees staatsinstituut voor 20 tot 30 procent de kosten van het maken van een airco. In China wordt in die apparaten 15 procent van alle koper gebruikt die in het land wordt verwerkt bij het maken van huishoudelijke apparaten.

De prijs van koper bereikte in mei een recordniveau en is sindsdien amper gedaald. De prijs van aluminium is overigens ook enorm gestegen en bereikte het hoogste niveau in dertien jaar. Dat is onder meer het gevolg van de onrust in Guinee. Een groep militairen heeft zondag een staatsgreep gepleegd in het West-Afrikaanse land. Guinee is een van de grootste producenten van bauxiet, een belangrijk materiaal dat wordt gebruikt bij de productie van aluminium. De prijs van aluminium is bijna verdubbeld ten opzichte van het dieptepunt van april vorig jaar.