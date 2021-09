Bouwbedrijf BAM verkoopt Duitse werkmaatschappij BAM Deutschland

Bouwonderneming BAM trekt zijn handen af van zijn Duitse werkmaatschappij BAM Deutschland. De onderneming uit Bunnik bereikte overeenstemming over de verkoop aan Zech Group en Gustav Zech Foundation. Ook dochterondernemingen BAM Immobilien-Dienstleistungen en BAM Sports gaan over naar de nieuwe eigenaar.

De verkoop van BAM Deutschland past volgens BAM in de strategie van de onderneming, waarbij BAM zich richt op groeimarkten Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. BAM maakte geen financiële details over de transactie bekend. De opbrengsten van de verkoop gebruikt BAM in ieder geval om het eigen huishoudboekje beter op orde te krijgen. De opbrengsten zullen volgens het bedrijf maar beperkt invloed hebben op de winst- en verliesrekening.

BAM Deutschland is jaarlijks goed voor een omzet van circa 500 miljoen euro door de bouw van onder andere ziekenhuizen, kantoren, universiteitsgebouwen, gevangenissen, appartementencomplexen en stadions. Bij het bedrijf werken ongeveer 750 mensen die overgaan naar de nieuwe eigenaar.

De verkoop moet nog wel goedgekeurd worden door de mededingingsautoriteiten. De partijen verwachten dat de overname in oktober kan worden afgerond.