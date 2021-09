Planbureau: ook op langere termijn minder files door thuiswerk

Er zullen ook op lange termijn minder files in Nederland zijn. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op basis van data-onderzoek en navraag onder thuiswerkers. Vooral de drukte in de spits zal afnemen omdat er meer mensen blijven thuiswerken, aldus de onderzoekers. Ze adviseren de overheid dan ook om nog eens goed na te denken over geplande miljardeninvesteringen in het wegennet en openbaar vervoer door het veranderde reisgedrag.