Nvidia vraagt nu ook EU om goedkeuring overname Arm

Chipbedrijf Nvidia heeft formeel om goedkeuring gevraagd in de Europese Unie voor zijn geplande overname van chipontwerper Arm. De Europese Commissie heeft de aanvraag in behandeling genomen en een voorlopige deadline gesteld. Op 13 oktober zou er een oordeel moeten zijn. Als er echter een diepgaand onderzoek volgt, zal er een nieuwe deadline worden gegeven.

Nvidia kondigde een jaar geleden aan Arm te willen kopen van de Japanse techinvesteerder Softbank. Het Amerikaanse bedrijf betaalt er ongeveer 40 miljard dollar voor. Er was in de sector echter direct weerstand tegen de overname omdat vrijwel alle chipbedrijven gebruik maken van de chiparchitectuur van Arm. Vrijwel alle chips voor smartphones en tablets worden bijvoorbeeld op die ontwerpen gebaseerd. Er zijn ook chipbedrijven die de overname wel ondersteunen.

De laatste maanden ligt het Verenigd Koninkrijk dwars. De regering daar overweegt de overname om veiligheidsredenen te blokkeren. Ook zegt de Britse mededingingsautoriteit zich zorgen te maken om de concurrentie op het gebied van chips voor servers, slimme apparaten en spelcomputers. Daarom zou er verder onderzoek moeten komen.

Nvidia hoopte oorspronkelijk de deal in maart volgend jaar afgerond te krijgen, maar het is onduidelijk of dat gaat lukken. Ook de mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten en China moeten de overname nog goedkeuren.