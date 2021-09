Nieuwe rechter in 9/11-proces wil na 9 jaar hoorzittingen actie

De nieuwe militaire rechter in het proces over de 11 september-aanslagen wil na negen jaar hoorzittingen ‘actie’ zien. Hij benadrukte dat de zaak ‘al heel lang aan de gang is’, maar zei ook geen einde af te gaan dwingen.

Het voorproces duurt al negen jaar en heeft al zeven rechters versleten. De zaak wordt behandeld door de militaire rechtbank in Guantanámo Bay op Cuba, waar de Amerikanen een basis hebben en terrorismeverdachten vasthouden. De verdachten verschenen dinsdag voor het eerst in anderhalf jaar weer in de rechtbank. Het proces lag stil vanwege de coronapandemie.

De verdachten die terechtstaan voor 9/11 zijn Khalid Sheikh Mohammed en vier andere mannen. Mohammed zou het brein zijn geweest achter de aanslagen waarbij twintig jaar geleden vier passagiersvliegtuigen werden gekaapt en als wapens werden gebruikt. Zijn medeverdachten zouden de kapers hebben ondersteund. De vijf staan terecht voor terrorisme en 2976 moorden. Ze kunnen bij een veroordeling de doodstraf krijgen.

Advocaten van de verdachten zeggen dat hun cliënten een eerlijk proces is ontzegd vanwege martelingen door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Volgens een advocaat van Mohammed is er sprake van een ‘politiek proces’. De overheid zou haar macht hebben misbruikt om de marteling van de mannen voor hun aankomst in Guantanámo Bay te verbloemen, aldus de raadsman.