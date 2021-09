Fed: economie VS is door Delta-variant iets minder hard gegroeid

De Amerikaanse economie is in de maanden juli en augustus iets minder hard gegroeid. Dat had vooral te maken met het feit dat Amerikanen door het stijgende aantal coronagevallen door de Delta-variant minder vaak uit eten gingen, zegt de Federal Reserve. De koepel van Amerikaanse centrale banken deed dat in zijn Beige Book. Dat rapport is gebaseerd op informatie van de twaalf regionale banken van de Fed in de afgelopen weken.

In de meeste Amerikaanse regio’s zijn bedrijven nog positief gestemd over de ontwikkelingen op korte termijn. Wel maken ze zich zorgen om leveringsproblemen en tekorten aan grondstoffen en halffabricaten. Tegelijkertijd zei de meerderheid van de regionale banken dat de Delta-variant had geleid tot minder economische activiteit.

Veel bedrijven hebben verder problemen gehad met het vasthouden en aantrekken van personeel. Niet alleen horecazaken en winkelketens hebben daar last van, maar ook fabrikanten en bouwbedrijven. Die tekorten aan personeel zijn door de hele Verenigde Staten te merken en zetten een rem op de economische groei.

Vacatures

Een rapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid stelde dat er in juli 10,9 miljoen vacatures openstonden in de VS. Dat is een recordniveau.

De Fed kijkt scherp naar de economische ontwikkelingen terwijl de centrale bank weegt wanneer de afbouw van een coronasteunpakket kan beginnen. Momenteel koopt de Fed maandelijks voor 120 miljard dollar aan onder meer staats- en bedrijfsleningen op. Eind vorige maand liet Fed-president Jerome Powell weten dat de afbouw van die steun al dit jaar kan beginnen, maar dan moest de economie wel op koers blijven.