Brits parlement stemt in met omstreden belastingverhogingen

Het Britse parlement is akkoord gegaan met de omstreden belastingplannen van premier Boris Johnson. Die stelde voor de belastingen te verhogen, zodat er geld vrijkomt voor het hervormen van het zorgstelsel en het wegwerken van de door de pandemie veroorzaakte achterstanden in de zorg.

319 parlementariërs stemden voor Johnsons plannen, 248 waren tegen. Het kabinet was al akkoord gegaan met de verhoging van de inkomstenbelasting met 1,25 procent vanaf april volgend jaar. Die verhoging wordt door zowel bedrijven als werknemers betaald. Ook de dividendbelasting stijgt met 1,25 procent. Deze plannen werden pas een dag voor de stemming in het parlement bekendgemaakt.

Het economische onderzoeksinstituut IFS schat dat de belastingdruk stijgt tot het hoogste niveau ooit sinds het begin van de registratie in 1955. Het gaat om ongeveer 35 procent van het nationaal inkomen. De premier sloot verdere belastingverhogingen niet uit toen hem daarnaar werd gevraagd tijdens een persconferentie.

Belofte

Johnson beloofde tijdens de verkiezingen niet aan de inkomstenbelasting te komen. Dat hij zich niet aan die belofte houdt, ligt gevoelig binnen zijn Conservatieve Partij. Die presenteert zichzelf al decennialang als de beschermer van lage belastingen. Volgens Johnson is het in de huidige situatie echter noodzakelijk dat er ‘moeilijke maar verantwoordelijke beslissingen’ worden genomen. Niemand had rekening gehouden met de pandemie, zei hij.

De verwachting is dat de zorgkosten zullen stijgen. Johnson hoopt dat de hogere belastingen de overheid de komende drie jaar zo’n 36 miljard pond (bijna 42 miljard euro) opleveren. Critici menen dat jonge en armere mensen het zwaarst worden getroffen door de belastingverhogingen, omdat bijvoorbeeld gepensioneerden geen extra belasting gaan betalen.