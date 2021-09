'Dit kabinet geen dubbelrol meer als Kamerlid en bewindspersoon'

Als er weer nieuwe bewindslieden benoemd moeten worden in het huidige demissionair kabinet, zullen er in principe geen Tweede Kamerleden meer benoemd worden. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte woensdag toegezegd tijdens een debat. Toch liet hij een opening voor vergelijkbare benoemingen in de toekomst.

De Kamer debatteert over de benoeming van drie staatssecretarissen die toetraden tot het demissionaire kabinet maar tegelijk lid bleven van de Tweede Kamer. Het kabinet dacht dat dat kon, maar is na advies van de Raad van State en geluiden uit de Kamer van mening veranderd, zei Rutte. De Raad van State schreef in een advies dat de benoemingen "uit grondwettelijk oogpunt ongelukkig" zijn. Ook de Kamer is eensgezind dat het niet goed is als bewindslieden in het parlement zitten, en zo het kabinet waar zij in zitten moeten controleren.

Rutte sloot niet uit dat er toch Kamerleden gevraagd worden om demissionair minister of staatssecretaris te worden, maar hij zal er dan op aandringen dat zij hun Kamerlidmaatschap opzeggen. Ook sloot hij niet uit dat kabinetten en Kamerleden in de toekomst anders naar de kwestie zullen kijken. Dan moet er opnieuw over nagedacht worden, aldus de minister-president.