Bijna heel Nederland heeft risiconiveau ernstig of zeer ernstig

In vrijwel het hele land is de corona-uitbraak ernstig of zeer ernstig. In 19 van de 25 regio’s worden zo veel coronagevallen vastgesteld en zo veel coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen, dat zij een van de twee hoogste risiconiveaus hebben.

De laatste keer dat er zo veel regio’s op de twee hoogste tredes stonden, was begin augustus. Dat kwam door de vele positieve tests in de week ervoor, de piek van de vierde golf. Het aantal positieve tests is sindsdien gedaald, maar het aantal ziekenhuisopnames zakt nog niet echt.

Nederland telt vier risiconiveaus. Van hoog naar laag zijn dat zeer ernstig, ernstig, zorgelijk en waakzaam.

Zeer ernstig

Zes regio’s staan nu op zeer ernstig. Dat zijn er drie minder dan afgelopen week. Flevoland, Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid blijven op het hoogste niveau staan. Voor Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond is dat de negende achtereenvolgende week. Twente voegt zich in het rijtje door het hoge aantal ziekenhuisopnames daar.

Drenthe zet juist een grote stap terug. De provincie gaat in één keer twee niveaus omlaag, van zeer ernstig naar zorgelijk. Gelderland-Zuid, Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek gaan van zeer ernstig naar ernstig. Groningen en Noord-Holland Noord gaan van ernstig naar zorgelijk. In IJsselland, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-Limburg gaat de uitbraak juist de andere kant op, het risiconiveau daar wordt verhoogd van zorgelijk naar ernstig.

Coronamaatregelen

In de rest van het land verandert er niets. In Friesland, Gelderland-Midden, Utrecht, Kennemerland, Hollands Midden en Zeeland blijft de situatie een week langer ernstig. In Noord- en Oost-Gelderland, Brabant-Zuidoost en Limburg-Noord is de situatie ook na woensdag zorgelijk.

De risiconiveaus hebben voorlopig nog geen gevolgen voor de coronamaatregelen. Alle beperkingen gelden in het hele land en worden ook overal versoepeld als het kabinet daartoe besluit.