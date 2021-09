Lagere opening Wall Street door zorgen economisch herstel

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine minnen geopend, nadat de hoofdgraadmeters op Wall Street een dag eerder ook al overwegend in het rood eindigden. De zorgen over een vertraging van het economisch herstel door de Delta-variant van het coronavirus blijven boven de markt hangen. Verder kijken beleggers uit naar de publicatie van het zogeheten Beige Book van de Federal Reserve later op de dag dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een min van 0,1 procent op 35.070 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 4510 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,4 procent tot 15.311 punten.

Vorige week kwam een tegenvallend banenrapport uit de Verenigde Staten naar buiten, waardoor beleggers meer hoop hebben gekregen dat de Fed langer kan wachten met het afbouwen van de steunmaatregelen. Bestuurder James Bullard van de Fed in St. Louis zei in een interview met zakenkrant Financial Times dat de koepel van centrale banken in de VS door moet gaan met het voornemen om dit jaar te gaan beginnen met de afbouw van het steunprogramma, ondanks het teleurstellende banenrapport.

Tesla

Bij de bedrijven is er aandacht voor Tesla met een plus van 0,6 procent. De Chinese autobrancheorganisatie zei dat de verkopen van elektrische auto’s van Tesla in China in augustus flink zijn toegenomen. De in New York genoteerde Chinese producent van elektrische auto’s Nio daalde juist bijna 5 procent door plannen om voor 2 miljard dollar aan nieuwe aandelen uit te geven.

Ook PayPal staat in de belangstelling met een winst van 0,3 procent. De betalingsdienstverlener neemt het Japanse Paidy over voor 2,7 miljard dollar. Via Paidy kunnen consumenten spullen kopen en achteraf betalen.

Coinbase Global

Coinbase Global, een handelsplatform voor digitale munten, leverde 4,2 procent in. De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC gaat mogelijk juridische stappen nemen tegen Coinbase over een nieuw product dat rente op cryptobeleggingen moet opleveren voor klanten.

Verder won softwareconcern Citrix een kleine 7 procent, door berichten dat de activistische investeerder Elliott Management voor ruim 1 miljard dollar een belang in het bedrijf heeft genomen. Elliott zou willen dat Citrix zijn waardering gaat verhogen.

Biotechnoloog Kadmon klom net geen 73 procent. Het bedrijf wordt voor 1,9 miljard dollar overgenomen door de Franse farmaceut Sanofi.