Covax: minder coronavaccins voor arme landen dan verwacht

Het internationale vaccinatieprogramma Covax verwacht dit jaar niet meer dan 20 procent van de mensen in armere landen een coronaprik te kunnen geven. Dat is een stuk minder dan van tevoren verwacht, zeggen de Wereldgezondheidsorganisatie en de internationale organisatie GAVI, de instanties achter het programma.

In juli verwachtte Covax ruim 2 miljard doses van coronavaccins gedoneerd te krijgen, maar dat aantal is gedaald naar 1,425 miljard doses, waarvan 1,2 miljard bestemd zijn voor arme landen. De daling van gedoneerde de vaccins wijt de organisatie onder meer aan de exportbeperking voor Serum Institute of India (SII), verantwoordelijk voor een aanzienlijke deel van de coronavaccins.

Productieproblemen bij Johnson & Johnson en AstraZeneca zorgen ook voor minder gedoneerde vaccins dan verwacht, net als vertraging rondom de goedkeuring van de vaccins van het Amerikaanse biotechbedrijf Novavax en het Chinese Clover Biopharmaceuticals.

‘Vandaag de dag wordt de mogelijkheid van Covax om de meest kwetsbare mensen ter wereld te beschermen nog steeds belemmerd door exportverboden, de prioriteitstelling van bilaterale deals door fabrikanten en landen, de voortdurende uitdagingen bij het opschalen van de productie door enkele belangrijke producenten en vertragingen bij het aanvragen van wettelijke goedkeuring ‘, aldus de WHO en GAVI in een gemeenschappelijke verklaring.