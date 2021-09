Koning mag met subsidie Het Loo niet meer maanden sluiten

Voorwaarde voor de subsidie is dat de rentmeester, in dit geval koning Willem-Alexander, het natuurgebied bijna het hele jaar openstelt voor het publiek. Maar een groot deel van het park is van half september tot eind december dicht.

Juristen hebben in het verleden kritiek geuit op de uitzondering die voor de koning wordt gemaakt, en de Kamer eiste begin dit jaar opheldering.

Jacht

Critici denken dat de koninklijke familie op wild jaagt in de periode dat het natuurgebied gesloten is. Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren, die in januari het voorstel tot opheldering deed dat door de Kamer werd gesteund, noemt het besluit van Schouten ‘geweldig nieuws!’.

‘Als de Koning natuursubsidie aanvraagt voor kroondomein Het Loo, moet hij gewoon aan de voorwaarden voldoen!’, twittert Wassenberg. ‘En het kroondomein het HELE JAAR openstellen. OOK tijdens het jachtseizoen! Hier heeft de Partij voor de Dieren jaren voor gestreden.’

Rechtszaak

Ook de Faunabescherming is ‘zeer verheugd’ over het voornemen van het kabinet om de subsidie van 4,7 miljoen per vijf jaar niet langer te verlenen wanneer het gebied tijdens het jachtseizoen gesloten blijft. Volgens de organisatie erkent het kabinet impliciet dat de huidige subsidie in strijd is met de regels. Faunabescherming heeft een rechtszaak aangespannen om ‘de onterecht verleende miljoenensubsidie’ terug te laten betalen.

‘De koning zou op basis van dit besluit eigenlijk niet anders kunnen dan af te zien van de voorgenomen sluiting van het gebied per 15 september aanstaande’, zegt voorzitter Niko Koffeman. ‘De jachtpartijen met koninklijke jachtgasten zijn niet alleen niet meer van deze tijd, maar ook nadrukkelijk in strijd met de wettelijke voorwaarden voor het ontvangen van beheerssubsidie. Enige zelfbeheersing zou de koning sieren.’