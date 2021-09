Informateur Remkes ontvangt woensdag leiders VVD, D66 en CDA

Na meer dan vijf maanden vruchteloos formeren moest de vorige informateur, Mariëtte Hamer, concluderen dat er geen mogelijkheden zijn voor een meerderheidskabinet. Verschillende persoonlijke blokkades die partijen opwerpen zijn daar de oorzaak van.

In een eerste toelichting op zijn opdracht zei Remkes dat succes niet gegarandeerd is. Het is aan de partijen om stappen te zetten om uit de impasse te komen, aldus Remkes.