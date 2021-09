Enige nog levende aanslagpleger Parijs arriveert bij rechtbank

De enige nog levende pleger van de aanslagen in Parijs in 2015 is woensdag gearriveerd bij de aftrap van het proces over de bloedige terreurdaden. Van de acht aanslagplegers kwamen er zeven om tijdens de aanslagen, Salah Abdesalam vluchtte en werd in 2016 opgepakt in België.

Tijdens het vaststellen van zijn identiteit door de rechtbank zei Abdesalam dat ‘er geen god is behalve Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is’. Bij de vraag over zijn beroep, antwoordde Abdesalam dat hij ‘een soldaat van Islamitische Staat is’. De aanslagen werden gepleegd uit naam van die terreurbeweging.

Behalve Abdeslam zijn ook dertien andere verdachten in de rechtbank. Zij zouden bijvoorbeeld wapens en valse documenten hebben geleverd of zouden de daders hebben vervoerd of onderdak hebben geboden. In totaal zullen er twintig verdachten worden berecht, maar zes van hen zijn niet aanwezig bij het proces.

Bataclan

Door de aanslagen op onder meer concerthal Bataclan en voetbalstadion Stade de France in november 2015 in Parijs kwamen 130 mensen om het leven en raakten ongeveer 350 mensen gewond.

De eerste paar dagen van het proces zullen vooral over de procedures van de zaak gaan, waarbij de rechters vaststellen wie de betrokken partijen zijn en mogelijk een samenvatting van de gebeurtenissen voorlezen. Slachtoffers komen vanaf 28 september aan het woord, waarbij een week is uitgetrokken voor de getuigenissen rondom het Stade de France. Abdeslam komt naar verwachting rond januari 2022 aan het woord. Het is nog de vraag of hij gebruik zal gaan maken van zijn spreekrecht.

Veiligheidsmaatregelen

In de Franse hoofdstad zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen vanwege het proces. Meer dan duizend politieagenten worden ingezet om de veiligheid tijdens het proces te bewaren.

De zaak zal ongeveer negen maanden duren. De uitspraak staat momenteel gepland voor 24 en 25 mei volgend jaar. 330 advocaten werken aan het proces, 300 slachtoffers worden gehoord en ook de toenmalig Franse president François Hollande zal getuigen. Het dossier is bijna een miljoen pagina’s dik.